Harrison Ford Marvel evrenine katılıyor

Hollywood’un ikonik isimlerinden ABD’li oyuncu Harrison Ford, Kaptan Amerika, Thor, Iron Man ve Black Widow gibi karakterlerin yer aldığı süper kahraman evreni Marvel’a resmen katıldı. Efsanevi aktör Captain America: New World Order filminde Thaddeus “Thunderbolt” Ross karakterini canlandıracak. Bu rolü geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden William Hurt canlandıracaktı.



Kaptan Amerika serisinin dördüncü yapımı olan Captain America: New World Order, 2024 yılında seyirciyle buluşacak. Filmde serinin müdavimi haline gelen Anthony Mackie de rol alacak. Film, Disney+’da yayınlanan The Falcon and the Winter Soldier dizisinin devamını konu alıyor.

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI

Ford, geçtiğimiz ay yeni Indiana Jones filminin tanıtım etkinliğinde hayranlarına sürpriz yaptı. Disney’in düzenlediği D23 Expo etkinliğinde sahneye çıkan Ford, beşinci devam filmi için “Bu filmin harika olacağını gururla söylüyorum” dedi. Oyuncu “Bu filmler gizem ve macera üzerine kuruldu” derken beşinci Indiana Jones filminin kendisi için son seri filmi olduğunu söyledi.

80 yaşındaki oyuncu, 1981 yılında seyirciyle buluşan Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları ile büyük bir fenomen yaratmıştı. Kovboy şapkası ve kırbacıyla maceralara atılan Ford, üç devam filminde daha rol almıştı.