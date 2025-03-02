Harrison Ford Oscar Ödülleri'ne katılmayacak

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini bulacak. Törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.



Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.



İŞTE 2025 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI



Film dünyasının en iyilerinin seçildiği gecede ödülleri takdim edecek ünlü isimler belli oldu. Blade Runner ve Star Wars serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen Harrison Ford da ödül verecek isimlerden biriydi.

82 yaşındaki aktörün, sahnede ödül takdim etmeyeceği açıklandı. Oyuncuya cuma günü zona teşhisi konulduğu ve bu nedenle törende yer almayacağı bildirildi. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

KİMLER ÖDÜL VERECEK?

Oscar Ödülleri'nde Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb ve Bowen Yang sunuculuk yapacak. Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez, Ben Stiller, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen ve Oprah Winfrey de ödül verecek isimler arasında yer alıyor.



Geçtiğimiz yıl Oscar kazanan Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. ve Da’Vine Joy Randolph da ödül verecek.