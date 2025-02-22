Harrison Ford'dan emeklilik açıklaması

Blade Runner ve Star Wars serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen Harrison Ford emeklilik hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

82 yaşındaki aktör, yoğun bir programı olduğu söyledi ve yavaşlamayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda "Açıkçası bu konuyu hiç düşünmedim" yanıtını verdi

Oyuncu, proje seçiminde "iyi bir senaryonun" önemli olduğunu vurguladı.

Helen Mirren ile 1923 dizisinde çalışan Ford, oyuncu ile çalışmanın "rüya gibi" olduğunu söyledi. Oyuncu "Biz çok eski arkadaşız. Kesinlikle olağanüstü bir aktris ve birlikte olmak ve zaman geçirmek harika bir insan. Ona gerçekten hayranım" ifadelerini kullandı.