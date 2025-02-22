Harrison Ford'dan emeklilik açıklaması

Son olarak Marvel filmi Captain America: Brave New World ile adından söz ettiren usta oyuncu Harrison Ford emeklilik hakkında konuştu.

Harrison Ford'dan emeklilik açıklaması

Blade Runner ve Star Wars serisiyle Hollywood’un usta oyuncularından biri haline gelen emeklilik hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

82 yaşındaki aktör, yoğun bir programı olduğu söyledi ve yavaşlamayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda "Açıkçası bu konuyu hiç düşünmedim" yanıtını verdi

Oyuncu, proje seçiminde "iyi bir senaryonun" önemli olduğunu vurguladı.

Helen Mirren ile 1923 dizisinde çalışan Ford, oyuncu ile çalışmanın "rüya gibi" olduğunu söyledi. Oyuncu "Biz çok eski arkadaşız. Kesinlikle olağanüstü bir aktris ve birlikte olmak ve zaman geçirmek harika bir insan. Ona gerçekten hayranım" ifadelerini kullandı.

Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi

Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi

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