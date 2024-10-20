Harrison Ford'dan Marvel rollerinden kaçınan oyunculara tavsiye

" Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya "yla Marvel Sinematik Evreni 'ne katılacak olan 82 yaşındaki Harrison Ford , filmde Thaddeus “Thunderbolt” Ross, namı diğer Red Hulk karakterini canlandıracak. Son olarak GQ'ya röportaj veren Harrison Ford, çizgi roman uyarlamalarından kaçınmanın kendisi ve diğer oyuncular için aptallık olacağını söyledi. Ford, "Yerimizde sayıp değişime dair üzüntü duyarak bunun bir parçası olmazsak aptallık ederiz" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; usta oyuncu, sözlerine "Sektörün en azından benim için yeni olan ve seyirciler için iyi deneyimler ürettiğine inandığım bir kısmına dahil oluyorum. Bundan keyif alıyorum" diye devam etti.

Uzun yıllar Star Wars'daki Han Solo karakterini ve Indiana Jones rolünü üstlenen Harrison Ford, "1980'ler ve 1990'larda yaptığımız filmlerin dışındaki yapımların da cazibesini anlıyorum. Bununla ilgili söyleyeceğim genel bir şey yok. Durumumuz neyse o, bir şeyler değişiyor, dönüşüm geçiriyor ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.