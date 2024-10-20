Harrison Ford'dan Marvel rollerinden kaçınan oyunculara tavsiye
"Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya"yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılmak için gün sayan usta oyuncu Harrison Ford, aktif bir şekilde Marvel rollerinden kaçınan meslektaşlarına tavsiyede bulundu.
"Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya"yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılacak olan 82 yaşındaki Harrison Ford, filmde Thaddeus “Thunderbolt” Ross, namı diğer Red Hulk karakterini canlandıracak.
Son olarak GQ'ya röportaj veren Harrison Ford, çizgi roman uyarlamalarından kaçınmanın kendisi ve diğer oyuncular için aptallık olacağını söyledi.
Ford, "Yerimizde sayıp değişime dair üzüntü duyarak bunun bir parçası olmazsak aptallık ederiz" dedi.
Independent Türkçe'nin haberine göre; usta oyuncu, sözlerine "Sektörün en azından benim için yeni olan ve seyirciler için iyi deneyimler ürettiğine inandığım bir kısmına dahil oluyorum. Bundan keyif alıyorum" diye devam etti.
Uzun yıllar Star Wars'daki Han Solo karakterini ve Indiana Jones rolünü üstlenen Harrison Ford, "1980'ler ve 1990'larda yaptığımız filmlerin dışındaki yapımların da cazibesini anlıyorum. Bununla ilgili söyleyeceğim genel bir şey yok. Durumumuz neyse o, bir şeyler değişiyor, dönüşüm geçiriyor ve devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"FİLMLER, YILDIZLARA İHTİYAÇ DUYARSA ONLARI BULUR"
Yenilmezler (Avengers) ve Deadpool & Wolverine gibi yapımların sinemayı ve film yıldızlarını öldürdüğüne dair eleştirilerle ilgili de konuşan Harrison Ford, "Ah, bence bu saçmalık. Bence soru film yıldızı var mı yok mu sorusu değil. Her gün harika oyuncular ortaya çıkıyor. Film yıldızına dönüşüp dönüşmedikleri pek de önemli değil. Filmler, yıldızlara ihtiyaç duyarsa onları bulur" dedi.
"Film yıldızı olmak ne demek hiçbir zaman anlamadım" diyen usta isim, "Ben bir oyuncuyum. Hikaye anlatırım. Ben beraber çalışan, hikayeler anlatmak için bir araya gelen bir grubun parçasıyım. Bir hikaye anlatıcılığı yardımcısıyım. Ben buyum" ifadelerini kullandı.
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