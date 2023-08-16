Harrison Ford'un adı yeni bir yılan türüne verildi

Peru'da keşfedilen yılan türüne "Tachymenoides harrisonfordi" adı verildi.



Kar gütmeyen bir çevre kuruluşu olan "Conservation International"ın başkan yardımcısı olan Ford, "Bilim insanları adımı hayvanlara verip duruyor ama hepsi de çocukları korkutan türden hayvanlar. Anlam veremedim açıkçası" dedi.



Oyuncunun adı daha önce karınca ve örümceğe verilmişti.



"The Tachymenoides harrisonfordi" adındaki yılan türü yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve insanlara zarar vermiyor.

