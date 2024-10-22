Harry Potter dizisi, filmlerden farklı olacak

HBO imzalı "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen yapımda Harry, Ron ve Hermione karakterlerini kimin canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

SEÇMELER BAŞLADI

Cannes'daki Mipcom'da konuşan Warner Bros. TV Group'un başkanı ve CEO'su Channing Dungey, "Yazar kadrosu hazır ve yapmaları gerekeni yapıyorlar. Ayrıca İngiltere ve İrlanda'da oyuncu seçmeleri başladı, bu nedenle süreç ilerliyor" açıklamasında bulundu.

FİLMLERDEN DAHA "DERİN" OLACAK

Dungey, dizideki olayların, Harry Potter filmlerinde olduğundan daha "derin" bir şekilde işleneceği açıkladı ve kitapların büyük bir hayranı olarak, onları sadece iki saatlik bir filmde olduğundan biraz daha derinlemesine keşfetme fırsatının "bu yolculuğa çıkmalarının tek nedeni" olduğunu ekledi.