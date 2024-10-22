Harry Potter dizisi, filmlerden farklı olacak
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. Dizinin nasıl olacağına dair yeni detaylar paylaşıldı.
HBO imzalı "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen yapımda Harry, Ron ve Hermione karakterlerini kimin canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
SEÇMELER BAŞLADI
Cannes'daki Mipcom'da konuşan Warner Bros. TV Group'un başkanı ve CEO'su Channing Dungey, "Yazar kadrosu hazır ve yapmaları gerekeni yapıyorlar. Ayrıca İngiltere ve İrlanda'da oyuncu seçmeleri başladı, bu nedenle süreç ilerliyor" açıklamasında bulundu.
FİLMLERDEN DAHA "DERİN" OLACAK
Dungey, dizideki olayların, Harry Potter filmlerinde olduğundan daha "derin" bir şekilde işleneceği açıkladı ve kitapların büyük bir hayranı olarak, onları sadece iki saatlik bir filmde olduğundan biraz daha derinlemesine keşfetme fırsatının "bu yolculuğa çıkmalarının tek nedeni" olduğunu ekledi.
NE ZAMAN YAYINLANACAK?
HBO imzalı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor.
Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, diziyi 2026 yılında yayınlamayı planladıklarını söylemişti.
Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.
"BAYRAĞI DEVRETTİM"
Öte yandan Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili konuşmuştu.
Harry Potter serisinin yıldızı, "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" demişti.
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