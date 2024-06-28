HBO'nun geliştirme aşamasında olan "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen yapım için iki önemli isimle anlaşıldı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; "Harry Potter" dizisi için "Succession"ın Emmy ödüllü yönetmeni Mark Mylod ve yapımcısı Francesca Gardiner ile anlaşmaya varıldı.
Mylod, her kitabın bir sezon olarak uyarlanacağı dizide birkaç bölümü yönetecek.
Bu gelişmeden sonra dizi için oyuncu seçmelerinin de kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
"BAYRAĞI DEVRETTİM"
Öte yandan Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili konuşmuştu.
Harry Potter serisinin yıldızı, "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" demişti.
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