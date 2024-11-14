Harry Potter dizisi için hazırlıklar sürüyor: Dumbledore için bir oyuncu öne çıkıyor

Harry, Ron ve Hermione karakterleri için seçmelerin yapıldığı dizide; Albus Dumbledore karakteri için belirli bir oyuncunun olduğu bildirildi.

Variety'nin haberine göre; merakla beklenen "Harry Potter" dizisinde Dumbledore'u canlandırması için Mark Rylance düşünülüyor. Bir HBO temsilcisi konuyla ilgili şöyle dedi:



"Bu kadar yüksek profilli bir dizinin çok fazla söylenti ve spekülasyona yol açacağını anlıyoruz. Prodüksiyon öncesi süreç devam ederken detayları yalnızca anlaşmalar kesinleştiğinde doğrulayacağız."