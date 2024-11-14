Harry Potter dizisi için hazırlıklar sürüyor: Dumbledore için bir oyuncu öne çıkıyor
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, şimdi de dizi oluyor. Hazırlıkları süren dizinin yapımcıları, Dumbledore rolü için bir aktörü gözüne kestirdi.
HBO imzalı "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. 2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen yapımda rol alacak oyuncular merak konusu olmaya devam ediyor.
Harry, Ron ve Hermione karakterleri için seçmelerin yapıldığı dizide; Albus Dumbledore karakteri için belirli bir oyuncunun olduğu bildirildi.
Variety'nin haberine göre; merakla beklenen "Harry Potter" dizisinde Dumbledore'u canlandırması için Mark Rylance düşünülüyor. Bir HBO temsilcisi konuyla ilgili şöyle dedi:
"Bu kadar yüksek profilli bir dizinin çok fazla söylenti ve spekülasyona yol açacağını anlıyoruz. Prodüksiyon öncesi süreç devam ederken detayları yalnızca anlaşmalar kesinleştiğinde doğrulayacağız."
Öte yandan Dumbledore'u ilk iki filmde Richard Harris oynarken; Ekim 2002'de Harris'in vefatı sonrası rolü Michael Gambon devralmış ve kalan filmlerde oynamıştı.
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