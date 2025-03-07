Harry Potter dizisinde Severus Snape'i canlandıracak isim belli oldu

İngiliz yazar J. K. Rowling imzalı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. HBO imzalı dizide Harry, Ron ve Hermione karakterlerini kimin canlandıracağı merak edilirken; Snape'i oynayacak isim belli oldu.

Harry Potter filmlerinde Snape karakterine Alan Rickman canlandırmıştı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan Severus Snape, kilit karakterlerden biri haline gelmişti.

Öte yandan Harry Potter dizisinin kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim John Lithgow olmuştu. Lithgow, dizide Dumbledore karakterini canlandıracak.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?



HBO imzalı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, diziyi 2026 yılında yayınlamayı planladıklarını söylemişti. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.