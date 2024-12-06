Harry Potter dizisinin çekimleri 2025 yazında başlıyor
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, şimdi de dizi oluyor. Hazırlıkları süren dizinin sete çıkacağı tarih belli oldu.
HBO imzalı "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. Oyuncu seçimleri devam eden dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; projenin başında yer alan Francesca Gardiner ve Mark Mylod, dizinin çekimlerine 2025 yazında başlanacağını açıkladı.
Dizinin çekimleri, daha önce Harry Potter filmlerinin de çekildiği Leavesden Stüdyoları'nda gerçekleşecek.
FİLMLERDEN DAHA "DERİN" OLACAK
Öte yandan Warner Bros. TV Group'un başkanı ve CEO'su Channing Dungey, daha önce dizideki olayların, Harry Potter filmlerinde olduğundan daha "derin" bir şekilde işleneceği açıklamış ve kitapların büyük bir hayranı olarak, onları sadece iki saatlik bir filmde olduğundan biraz daha derinlemesine keşfetme fırsatının "bu yolculuğa çıkmalarının tek nedeni" olduğunu eklemişti.
Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, diziyi 2026 yılında yayınlamayı planladıklarını söylemişti.
Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat