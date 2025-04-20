Harry Potter dizisinin Dumbledore'u John Lithgow: Bu rol benim için onur
Harry Potter serisinin dizi uyarlaması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Oyuncu kadrosunun şekillendiği yapımda Dumbledore'u oynayacak John Lithgow yeni rolüyle ilgili konuştu.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. 2026'da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosu şekilleniyor.
Daha önce Dexter, Yıldızlararası, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Dolunay Katilleri ve Konsey gibi yapımlarda rol alan Oscar adayı John Lithgow, dizide "Dumbledore" karakterini canlandıracak.
"DAHA ÖNCE DE BRİTANYALI KARAKTERLERİ OYNADIM"
BBC'de yayımlanan The One Show programına katılan Lithgow, yeni rolü hakkında konuştu. Rolü üstleneceği için heyecanlı olduğunu ancak bir o kadar da korktuğunu açıkladı.
Lithgow, "Büyük oyuncu Michael Gambon'un ardından bu rolü üstleniyorum. Britanyalı değilim ama televizyon dizilerinde Britanyalı karakterleri oynadım. The Crown'da Winston Churchill'i canlandırdım ve gayet de başarılıydım" dedi.
"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; usta oyuncu, kendisine gelen eleştiriler için de "Bu rol benim için büyük bir onur. Ancak bir Amerikalı'nın Britanya büyücülüğünün simgesini oynaması birçok kişiyi rahatsız etti, bunun farkındayım. Yine de elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
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