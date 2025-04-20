Harry Potter dizisinin Dumbledore'u John Lithgow: Bu rol benim için onur

Daha önce Dexter, Yıldızlararası, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Dolunay Katilleri ve Konsey gibi yapımlarda rol alan Oscar adayı John Lithgow, dizide "Dumbledore" karakterini canlandıracak.

"DAHA ÖNCE DE BRİTANYALI KARAKTERLERİ OYNADIM"

BBC'de yayımlanan The One Show programına katılan Lithgow, yeni rolü hakkında konuştu. Rolü üstleneceği için heyecanlı olduğunu ancak bir o kadar da korktuğunu açıkladı.

Lithgow, "Büyük oyuncu Michael Gambon'un ardından bu rolü üstleniyorum. Britanyalı değilim ama televizyon dizilerinde Britanyalı karakterleri oynadım. The Crown'da Winston Churchill'i canlandırdım ve gayet de başarılıydım" dedi.