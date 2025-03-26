Harry Potter dizisinin "Hagrid"i belli oldu

Nick Frost, Simon Pegg ile başrollerini paylaştığı Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınıyor.

İngiliz yazar J. K. Rowling imzalı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. HBO imzalı dizide Hagrid karakterini oynayacak isim belli oldu. Deadline'ın haberine göre, HBO'nun Nick Frost ile anlaşma aşamasında olduğu bildirildi.

SNAPE BELLİ OLDU



Öte yandan, Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü Severus Snape karakterini canlandırmak için stüdyoyla anlaştı. Harry Potter filmlerinde Snape karakterine Alan Rickman canlandırmıştı. Hikaye geliştikçe büyük bir dönüşüm yaşayan Severus Snape, kilit karakterlerden biri haline gelmişti.

İngiliz aktör Alan Rickman, 2016 yılında kanser hastalığına yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetmişti. Öte yandan Harry Potter dizisinin kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim John Lithgow olmuştu. Lithgow, dizide Dumbledore karakterini canlandıracak.



NE ZAMAN YAYINLANACAK?



HBO imzalı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, diziyi 2026 yılında yayınlamayı planladıklarını söylemişti. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.