Harry Potter dizisinin "Hagrid"i belli oldu

İngiliz yazar J. K. Rowling imzalı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. HBO imzalı dizide Hagrid karakterini oynayacak isim belli oldu. Deadline'ın haberine göre, HBO'nun Nick Frost ile anlaşma aşamasında olduğu bildirildi.

Nick Frost, Simon Pegg ile başrollerini paylaştığı Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınıyor.



Harry Potter filmlerinde canlandırdığı 'Hagrid' rolüyle tanılan Robbie Coltrane 2022 yılında yaşamını yitirdi.