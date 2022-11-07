Harry Potter hayranları sevinecek: Harry Potter devam ediyor!

İngiliz yazar J. K. Rowling’in yedi fantastik romanın sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, 2011’deki sekizinci filmin ardından yine devam edecek. Warner Bros. Discovery, yeni Harry Potter filmleri çekeceklerini duyurdu.

Harry Potter hayranları sevinecek: Harry Potter devam ediyor!

İlişkili Haberler

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi

Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi

J.K. Rowling: Hayatımı mahvettiğim için Harry Potter'ı yazabildim

J.K. Rowling: Hayatımı mahvettiğim için Harry Potter'ı yazabildim

Harry Potter efsanesi devam edecek! Warner Bros. Discovery'nin CEO’su David Zaslav, İngiliz yazar J.K. Rowling’le anlaşabilirlerse yeni bir Harry Potter filmi çekmek istediklerini söyledi.

Zaslav, "13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır bir Harry Potter filmi yapmadık. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros. Motion Pictures'ın kârının çoğunu sağladı. Bu yüzden devam filmlerine odaklanacağız. J.K. ile Harry Potter’ın ilerleyişi üzerine bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum" dedi.

Warner Bros Discovery’nin Hogwarts’a dönme arzusu şaşırtıcı değil. Potter serisi küresel bir fenomendi; on yıl boyunca neredeyse benzeri görülmemiş bir şekilde piyasaya sürülen sekiz , toplam 7,7 milyar dolarlık gişe hasılatı ve filmlerin çoğu için eleştirel beğeni topladı.

Şirket için en büyük sorun, Rowling’in peşini bırakmayan ve sık sık eleştirilen 'transfobik' etiketi. 

Harry Potter hayranları sevinecek: Harry Potter devam ediyor! - 1

HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001
Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004
Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007
Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010
Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...