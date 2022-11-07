Harry Potter hayranları sevinecek: Harry Potter devam ediyor!

Harry Potter efsanesi devam edecek! Warner Bros. Discovery'nin CEO’su David Zaslav, İngiliz yazar J.K. Rowling’le anlaşabilirlerse yeni bir Harry Potter filmi çekmek istediklerini söyledi.

Zaslav, "13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır bir Harry Potter filmi yapmadık. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros. Motion Pictures'ın kârının çoğunu sağladı. Bu yüzden devam filmlerine odaklanacağız. J.K. ile Harry Potter’ın ilerleyişi üzerine bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum" dedi.



Warner Bros Discovery’nin Hogwarts’a dönme arzusu şaşırtıcı değil. Potter serisi küresel bir fenomendi; on yıl boyunca neredeyse benzeri görülmemiş bir şekilde piyasaya sürülen sekiz film, toplam 7,7 milyar dolarlık gişe hasılatı ve filmlerin çoğu için eleştirel beğeni topladı.



Şirket için en büyük sorun, Rowling’in peşini bırakmayan ve sık sık eleştirilen 'transfobik' etiketi.

HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ



Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011