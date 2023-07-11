Harry Potter kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı

"BAYRAĞI DEVRETTİM"

Öte yandan, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde filmin baş karakteri Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe, yeniden çekilen Harry Potter dizisi hakkında konuştu. Geçtiğimiz nisan ayında İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşeceği duyurulmuştu



Başrollerini Emma Watson ve Rupert Grint ile paylaştığı sekiz Harry Potter filminde rol alarak genç yaşta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Radcliffe, HBO'nun dijital platformu Max'de yayınlanacak olan dizide rol alıp almayacağı ile ilgili konuştu.

Radcliffe "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" dedi.