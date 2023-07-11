Harry Potter kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı

J. K. Rowling'in yedi kitaptan oluşan "Harry Potter" serisi hem kitapları hem de filmleriyle dünyada büyük bir fenoman haline gelmeyi başardı. Serinin ilk kitabı "Felsefe Taşı"nın ilk basımı açık artırmada satışa çıktı. Yalnızca 500 adet basılan ilk basım, 10,500 sterline alıcı buldu.
Açık artırmayı gerçekleştiren Richard Winterton müzayede evi, kitabın Los Angeles'dan birinin satın aldığını söyledi. "Felsefe Taşı" kitabı, 1997 yılında basılmıştı.
Kitap, Staffordshire'da bir koleksiyoncuda bulunuyordu. Koleksiyoncunun 55 yaşında ani ölümünün ardından ailesi kitabın kaybolduğunu sanmıştı. Daha sonrasında kitap, Richard Winterton müzayede evi tarafından bulundu ve satışa çıkarıldı.
"BAYRAĞI DEVRETTİM"
Öte yandan, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde filmin baş karakteri Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe, yeniden çekilen Harry Potter dizisi hakkında konuştu. Geçtiğimiz nisan ayında İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşeceği duyurulmuştu
Başrollerini Emma Watson ve Rupert Grint ile paylaştığı sekiz Harry Potter filminde rol alarak genç yaşta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Radcliffe, HBO'nun dijital platformu Max'de yayınlanacak olan dizide rol alıp almayacağı ile ilgili konuştu.
Radcliffe "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" dedi.
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