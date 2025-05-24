Harry Potter oyuncusu hastaneye kaldırıldı

Durumunun iyiye gittiğini belirten Yanevski, “Yakında özgürce nefes alabileceğim, hayatın tüm kokularını yeniden hissedeceğim. Son birkaç aydır kaybettiğim bu yetiye tekrar kavuşacağım. Artık rahat uyuyabileceğim'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda 40 yaşına giren Yanevski, 23 Mayıs Cuma günü Instagram hesabından, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yaşadığı sağlık sorunu hakkında bilgi veren oyuncu, “ Nefes alamadığım için hastaneye kaldırıldım” dedi.

Stanislav Yanevski, Harry Potter ve Ateş Kadehi’nde Viktor Krum rolüyle hafızalara kazınmıştı. Harry Potter serisinin sona ermesinin ardından birkaç kısa film ve 2021 yapımı Last Man Down gibi bazı uzun metraj filmlerde rol aldı.