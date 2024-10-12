Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling kimdir?

Yazma tutkusu 6 yaşlarında başlayan J.K. Rowling,, 1965 İngiltere doğumludur. Kendini bir kalıbın içinde tutmayarak yazmak istediklerini yazıp okuyucularına sunmuştur. 1983 yılında okuldan ayrılarak Exeter Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlamıştır.



Robert Galbraith gibi takma isimlerle de kitap çıkartan J. K. Rowling’in adı Joanne Rowling’dir. Katleen adı yazarın büyükannesinin ismidir.



Yazarın 1997 yılında yayımladığı Harry Potter serisinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı kariyerinde bir dönüm noktası haline gelmiştir.



Bir çok ödül alan Harry Potter serisinin ilk kitabını haftasonu ev bakmak için gittiği Manchester’dan dönerken tren yolculuğunda hikaye kurgusunun üstünde yoğunlaşıp daha sonra o günün gecesi kitabın ilk bir kaç sayfasını yazıya dökmeye başlamıştır.



Yazarın günümüzde büyük hayran kitlesine sahip olan kült serisi Harry Potter kitap serisi beyaz perdeye de uyarlanmıştır.



2015 senesinde birkaç yazarla birlikte tiyatro metni olarak Harry Potter ve Lanetli Çocuk eserini hazırlamıştır. Daha sonra kitap haline getirilen tiyatro oyunu, kısa zamanda büyük satış başarısı yakalamıştır.



Rowling’in Harry Potter ve Robert Galbraith takma adıyla yazdığı Guguk Kuşu gibi eserlerden başka Boş Koltuk adında bir macera kitabı da vardır.

