Harry Potter serisinin Lucius Malfoy'u Jason Isaacs: İzlerken hâlâ duygulanıyorum

Başrollerini Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in paylaştığı Harry Potter serisi, çekilen sekiz filmiyle dünyada büyük bir hayran kitlesi kazandı. Sekiz Harry Potter filminin altısında Lucius Malfoy'u canlandıran Jason Isaacs, BBC'nin The One Show programında seri hakkında konuştu. 61 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte filmleri izlediğinde hâlâ duygulandığını ifade etti ve ekledi:

"Filmlerde oynamış olmama rağmen, yeğenlerimi tura götürdüğümde ve o şey ortaya çıktığında ve siz Büyük Salon'da olduğunuzda, her seferinde gözyaşlarına boğuluyorum. İnanılmaz derecede dokunaklı."

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"EPEY SIKICI" Isaacs yine de filmlerde rol almanın her zaman eğlenceli olmadığını da "Bu kitaplarda ve bu filmlerde gerçekleşen bazı sihirler var. Bu korkunç bir itiraf ama onları yapmak o kadar da eğlenceli değildi. Bu büyük özel efektli filmleri çekmek epey sıkıcı" sözleriyle açıkladı.

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