Harry Potter serisinin Lucius Malfoy'u Jason Isaacs: İzlerken hâlâ duygulanıyorum
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Lucius Malfoy karakterine hayat veren Jason Isaacs, projedeki deneyimleri hakkındaki soruyu cevapladı.
Başrollerini Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in paylaştığı Harry Potter serisi, çekilen sekiz filmiyle dünyada büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Sekiz Harry Potter filminin altısında Lucius Malfoy'u canlandıran Jason Isaacs, BBC'nin The One Show programında seri hakkında konuştu.
61 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte filmleri izlediğinde hâlâ duygulandığını ifade etti ve ekledi:
"Filmlerde oynamış olmama rağmen, yeğenlerimi tura götürdüğümde ve o şey ortaya çıktığında ve siz Büyük Salon'da olduğunuzda, her seferinde gözyaşlarına boğuluyorum. İnanılmaz derecede dokunaklı."
"EPEY SIKICI"
Isaacs yine de filmlerde rol almanın her zaman eğlenceli olmadığını da "Bu kitaplarda ve bu filmlerde gerçekleşen bazı sihirler var. Bu korkunç bir itiraf ama onları yapmak o kadar da eğlenceli değildi. Bu büyük özel efektli filmleri çekmek epey sıkıcı" sözleriyle açıkladı.
"İNSANLAR OKUYUP ÇOCUKLARIYLA PAYLAŞIYOR"
"Tüm bu zevkler, kitabın hayatlarını değiştirdiği insanları gördüğümde ve onlarla tanıştığımda ortaya çıkıyor" diyen ünlü oyuncu, "Ve hâlâ insanlar onu okuyup çocuklarıyla paylaşıyor. Bazıları hayatlarının bu kitap sayesinde kurtulduğunu söylüyor ve ben de onlara inanıyorum. Bir şeyler oldu, kim bilir neden? Ama bu malzemeler bir araya geldiğinde ve sufle yükseldiğinde, dünya çapında bir sevgi yarattı. Ve bir aidiyet duygusu" ifadelerini kullandı.
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