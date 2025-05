Harry Potter yazarı J. K. Rowling, dizi kadrosunu çok sevdi

KADRODA KİMLER VAR?

John Lithgow, dizide "Dumbledore" karakterini canlandıracak. Simon Pegg ile başrollerini paylaştığı Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul ve The World’s End gibi yapımlarla tanınan Nick Frost, "Hagrid" karakterine hayat verecek.

Emmy adayı oyuncu Paapa Essiedu, Hogwarts’ın ikonik iksir profesörü "Severus Snape" karakterini canlandıracak. Janet McTeer, dizide "Profesör McGonagall"ı canlandıracak. Oyuncu, Wuthering Heights, Albert Nobbs ve The Menu gibi yapımlarla tanınıyor.

Paul Whitehouse merakla beklenen dizide "Argus Filch" karakterine hayat verecek. Luke Thallon ise dizide "Quirinus Quirrell" karakterine hayat verecek.



HBO imzalı Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor. Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, diziyi 2026 yılında yayınlamayı planladıklarını söylemişti. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.