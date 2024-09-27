Harry Potter yıldızı Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti

Beyazperdedeki ve sahnedeki rolleriyle usta oyuncular arasına adını yazdıran, Oscar ödüllü Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Oğulları, ünlü yıldızın cuma günü Londra'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından yapılan açıklamada, “Dame Maggie Smith'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız. 27 Eylül cuma sabahı erken saatlerde hastanede huzur içinde vefat etti” denildi.

İKİ OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Dünyaca ünlü yapımlarda da yer alan Smith, İngiliz oyuncular içerisinde en çok tanınan isimler arasında yer almayı başarmıştı.

İngiliz sahne ve sinemasının efsane ismi, kariyeri boyunca iki Oscar kazandı: 1970'te The Prime of Miss Jean Brodie ve 1979'da California Suite.