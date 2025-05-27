Harry Potter yıldızı oyunculuğu bırakıyor: ''Yeterince güçlü değilim''

84 yaşındaki yıldız, The Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Muhtemelen beş ya da altı yıl içinde, belki de daha erken öleceğim'' diyen Margolyes, ''Tekerlekli sandalyeye mahkûm rollerin ötesine geçmek istiyorum ama artık yeterince güçlü değilim” ifadelerini kullandı.

''TEKRAR SAHNE ALMAM PEK OLASI DEĞİL''



Omurilik darlığı, artrit ve romatizma gibi hastalıklarla mücade eden oyuncu, 2023 yılında, bir inekten alınan aort kapağıyla yapılan bir kalp operasyonu geçirmişti. Tedaviye rağmen hâlâ tam anlamıyla iyileşemeyen oyuncu, hareket edebilmek için baston, yürüteç ve elektrikli scooter kullandığını belirtti.



İngiliz yıldız, Metro gazetesine verdiği röportajda, “Sık sık ağrı çekiyorum. Vücudumla ilgili sorunlar, hayatımı oldukça zorlaştırıyor. Bu yüzden tekrar sahne almam pek olası değil” şeklinde konuştu.

1941 yılında doğan Miriam Margolyes, kariyerine 1963 yılında Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra sahnede başladı, 1969'dan itibaren ise sinema ve televizyon projelerinde yer aldı. 1993 yapımı The Age of Innocence filmindeki Mrs. Mingott rolüyle BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Margolyes; Oliver Twist, Alice Harikalar Diyarında ve Matilda gibi eserlerin sesli kitaplarını kaydetti.