Harry Potter'ın dizisi geliyor

İngiliz yazar J. K. Rowling'in yedi fantastik romanın sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, Warner Bros. Discovery tarafından diziye dönüşüyor! Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en çok satan romanlarından uyarlanan sekiz filmlik seri, dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Yazar Rowling'in de dizinin yaratıcı ekibine destek vereceği belirtildi.



Dizinin her sezonunun, bir kitaptan uyarlanması bekleniyor. Serinin yapım şirketi Warner Bros. Discovery'nin dijital platformu HBO Max konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.



HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ



Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011