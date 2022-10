Harry Potter'ın 'Hagrid'i Robbie Coltone hayatını kaybetti

Ünlü serinin yazarı J. K. Rowling de Twitter’da şu satırlara yer verdi:

“Robbie gibi birini bir daha asla uzaktan tanıyamayacağım. İnanılmaz bir yetenekti. Onu tanıdığım, onunla çalıştığım ve onunla güldüğüm için çok şanslıydım. Başta çocukları olmak üzere ailesine sevgi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Gerçek adı Anthony Robert McMillan olan oyuncu, kariyerine Edinburgh'da komedi kulüplerinde başladı.



Ünlü cazcı John Coltrane'e olan hayranlığı nedeniyle soyadını değiştiren oyuncu, Londra'ya giderek televizyon dünyasına girdi.

Coltrane'i üne kavuşturan dizi, 1993-2006 yıllarında gösterilen “Cracker” oldu. Bu rolüyle Bafta kazanan oyuncu ayrıca, “Flash Gordon”, “Blackadder”, “Keep It in the Family” ve “A Kick Up the Eighties” dizilerinde rol aldı.



James Bond filmlerinden “Golden Eye” ve “The World Is Not Enough”ta da rol alan Coltrane, Harry Potter serisinde canlandırdığı Hagrid karakteriyle büyük beğeni kazandı. Coltrane'in diğer filmleri arasında “Nuns On The Run”, “Mona Lisa” ve “Ocean's 12” bulunuyor.



“Coltrane in a Cadillac” isimli otobiyografisi bulunan oyuncu, kitabından uyarlanan aynı isimli dizide de rol aldı.