Harry Potter’ın ilk baskısı için yapılan çizim 1,9 milyon dolara satıldı

Sotheby’s açık artırma öncesinde resmin 400 ila 600 bin dolar aralığında satılmasını tahmin edildiğini ifade etmişti. Orijinal kapak resmi şimdiye kadar satılan en değerli Harry Potter ürünü oldu.

Sotheby's müzayede evi yetkililerden Kalika Sands, ilk kitabın 2001 yılında 108 dolara satılması ile açık artırma fiyatı arasındaki farka dikkat çekerek, “Aradan geçen yıllar içinde, Harry'nin hikayesinin sona ermesinin yanı sıra Harry Potter serisinin nasıl büyüdüğünü ve bu süre içinde yeni nesillerin Harry'yi ve onun yolculuğunu takdir etmeye başladığını görmek olağanüstü bir şeydi” dedi.