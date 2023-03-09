Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling yine tartışmaların odağında

Ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’ı kaleme alan İngiliz yazar J.K. Rowling, son dönemde trans bireyler hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş ve eleştirilen odağı olmuştu. Rowling, şimdi de cinsiyet değiştirme yaşıyla ilgili yaptığı yorumlarla yeniden gündeme geldi.



"14 YAŞ ÇOK ERKEN"

The Witch Trials of JK Rowling adlı bir podcast yayınına katılan İngiliz yazar, 14 yaşın insanların cinsiyet değiştirmeye karar vermesi için çok erken bir yaş olduğu konusunda bir yorum yaptı.



Kendisinin de zamanında bir ergen olarak kendi cinselliğini sorguladığını ancak heteroseksüel olarak büyüdüğünü söyleyen yazar, o kadar genç insanların doğurganlıklarının kaybının ne olduğunu gerçekten anlayabileceklerine inanmadığını savundu.

