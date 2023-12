Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe servetini ikiye katladı

2022 yılında oyuncunun hesabında 8 milyon sterlin vardı. Öte yandan oyuncunun ve ailesinin sahibi olduğu Gilmore Jacobs şirketinin de 3,4 milyon sterlin değerinde olduğu biliniyor.

Londra'da ve New York'ta evi olan oyuncu son iki Harry Potter filminden 40 milyon sterlin kazandı.

Radcliffe geçtiğimiz yıl Merrily We Roll Along adlı Broadway müzikalinde ve Weird: The Al Yankovic Story filminde rol aldı.