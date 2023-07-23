Hastaneye kaldırılan Oscar'lı oyuncu Jamie Foxx ilk kez konuştu: Beni öyle görmenizi istemedim

"İÇİMDEN BORULAR ÇIKARKEN GÖRMENİZİ İSTEMEDİM"



Oyuncu sözlerine "Beni gülerken, iyi vakit geçirirken, partilerken, şaka yaparken, bir filmde, bir televizyon programında görmenizi istiyorum. Sadece beni, içimden borular çıkarken ve hayatta kalıp kalamayacağımı çözmeye çalışırken görmenizi istemedim" diyerek devam etti.

"CEHENNEMİ YAŞADIM"

Ailesinin kendisine bu süreçte çok destek olduğunu ve kendisini koruduğunu belirten oyuncu, "İnsanlar kör olduğumu söyledi. Gördüğünüz gibi gözlerimde sorun yok, gayet iyi durumdalar. Felç geçirmedim ama cehennemi yaşadım ve iyileşme yolunda bazı engebeler de vardı ama geri döneceğim ve çalışabilir durumdayım" dedi.

