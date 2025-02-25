Hastaneye kaldırılmıştı: Shakira konserini yine iptal etti

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, 7 yıl sonra ilk kez albüm çıkardı. Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi. 2024 Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında beklenmedik bir şekilde sahneye çıkan Shakira, albümüyle aynı adı taşıyan dünya turnesini duyurdu.



HASTANEYE KALDIRILDI



48 yaşındaki şarkıcı, 11 Şubat akşamı Brezilya'da dünya turnesinin ilk konserini verdi. Daha sonra konser için Peru'da bulunan sanatçı mide rahatsızlığı geçirdi.

Şarkıcı "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum" açıklamasında bulundu.

