Hastaneye kaldırılmıştı: Shakira konserini yine iptal etti
Ünlü şarkıcı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Şarkıcı, bu sefer memleketi Kolombiya'da gerçekleşmesi planlanan konserini ertelemek zorunda kaladı.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, 7 yıl sonra ilk kez albüm çıkardı. Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi. 2024 Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında beklenmedik bir şekilde sahneye çıkan Shakira, albümüyle aynı adı taşıyan dünya turnesini duyurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
48 yaşındaki şarkıcı, 11 Şubat akşamı Brezilya'da dünya turnesinin ilk konserini verdi. Daha sonra konser için Peru'da bulunan sanatçı mide rahatsızlığı geçirdi.
Şarkıcı "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum" açıklamasında bulundu.
Şarkıcı şimdi de memleketi Kolombiya'da gerçekleşmesi planlanan konserini ertelemek zorunda kaldı. Şarkıcı, "elinde olmayan" koşullar nedeniyle konserini iptal etti.
Etkinlik organizatörleri, Atanasio Girardot Stadyumu'ndaki gösterinin, mekanın çatısının hasar görmesi ve güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildiğini söyledi.
Yeni konser tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Shakira
- N-Life Magazin
- Sanat Haberleri
- N-Life Kültür&Sanat