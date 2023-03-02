Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler koruma altında

"ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ'Nİ YERİNDE KORUMAK GEREKİYORDU"



Eserleri eylem planı çerçevesinde korumaya aldıklarını aktaran Ersoy, "Burada kalan Şuppiluliuma heykeli, bir buçuk ton ağırlığında bir eser. Onu yerinde korumak gerekiyordu. Çelik kafes yapıldı, ağırlık yapmasın diye torbalara kum bile konulmadı. Tüf pozalan ateşi kondu. Kuma benziyor ama hafif yastık görevi görüyor. Arkasında Arsus Stelleri, Antakya lahdi var. Hepsi sarıp sarmalandı ve sistemli şekilde korumaya alındı. " ifadelerini kullandı.