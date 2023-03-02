Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler koruma altında

Depremlerde hasar alan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserler ve kültür varlıklarının korunması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 35 yıl boyunca Yakın Doğu tarihine damgasını vuran Hitit kralının heykeli Şuppiluliuma, Arsuz Stelleri, Antakya lahdi, mozaikler ve benzerleri için tedbir alındı.
Müzedeki eserlerin son durumuna ilişkin bilgi veren Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, "Tüm vitrinler kontrol edildi ve eserler sağlama alındı, sarıldı. Olası bir deprem riskine karşı kontrollü şekilde Kırşehir Müzesi'ne gönderildi. Burada kalan Şuppiluliuma heykeli, bir buçuk ton ağırlığında bir eser. Onu yerinde korumak gerekiyordu. Çelik kafes yapıldı, ağırlık yapmasın diye torbalara kum bile konulmadı" dedi.
"ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ'Nİ YERİNDE KORUMAK GEREKİYORDU"
Eserleri eylem planı çerçevesinde korumaya aldıklarını aktaran Ersoy, "Burada kalan Şuppiluliuma heykeli, bir buçuk ton ağırlığında bir eser. Onu yerinde korumak gerekiyordu. Çelik kafes yapıldı, ağırlık yapmasın diye torbalara kum bile konulmadı. Tüf pozalan ateşi kondu. Kuma benziyor ama hafif yastık görevi görüyor. Arkasında Arsus Stelleri, Antakya lahdi var. Hepsi sarıp sarmalandı ve sistemli şekilde korumaya alındı. " ifadelerini kullandı.