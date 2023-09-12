Hatay Medeniyetler Korosu'ndan İzmir'de teşekkür konseri

"KOPMAZ BAĞLAR OLUŞTURDU"



Başkan Tunç Soyer, “Büyük felaketten sonra hiçbirimiz tam olamayacağız. Hep bir yanımız eksik olacak ama bu deprem felaketi kopmaz bağlar da oluşturdu; Medeniyetler Korosu gibi... Sonsuza kadar taşıyacağımız çok güçlü dostluklar kurduk. Koro aslında demokrasinin en güzel uygulamalarından biri. Farklı sesleri birbirleriyle uyumlandırarak tek sesten çok daha renkli, güçlü, güzel ses çıkarmalarına imkân veriyor. Bunun içinde öyle bir ruh var ki egoları dizginliyor, dayanışmayı, ortak menfaati öne çıkartmayı başarıyor. Medeniyetler Korosu ise bu bilinçten çok daha fazlası. Gönüllülük temelinde, çok daha zenginleştirerek buluşmayı mümkün kılmışlar. Diliyorum ki Medeniyetler Korosu gibi bizler de egolarımızı dizginlemeyi başarır, farklılıkları uyum içinde yaşamayı, ortak menfaatlerimiz için dayanışmayı, böyle bir gelecek inşa etmeyi başarırız” dedi.



"BİZE DESTEK OLDUĞUNUZ İÇİN SİZE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK"



Koro Şefi Yılmaz Özfırat ise, “Gerek maddi, gerek manevi olarak ilimize çok büyük destekleriniz oldu. Sesimizi duyduğunuz ve bize destek olduğunuz için bizler bu akşam size bir teşekkür etmek istedik. Aile konseri yapmak istedik. Bu işin mimarı Tunç Soyer’dir” ifadelerini kullandı.

