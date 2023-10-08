Hatay'da depremde zarar gören iki müze onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, zarar gören yapılar arasında, 2014'te ziyarete açılan ve 3 bin 500 metrekaresi mozaik olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik sergileme alanı bulunan Hatay Arkeoloji Müzesi ile kentin tarihçesi, ticareti, üretimi, günlük yaşamı ve yemek kültürünün tanıtıldığı Hatay Şehir Müzesi de yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, her iki müzenin yapısında ve içerisindeki eserlerde oluşan tahribatın onarımı için çalışmalar yapılıyor. Aslına uygun şekilde yürütülen çalışmaların ardından iki müze de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

"ESER KAYBI VEYA BİR ESERİN YOK OLMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, depremlerden hem Hatay Arkeoloji Müzesi hem de Hatay Şehir Müzesi'nin etkilendiğini hatırlattı.