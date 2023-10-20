Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Müzenin vatandaşların hediye ettiği malzemelerle 2013 yılında ziyarete açıldığını belirten Keskin, depremlerde hasar alan binada gerekli onarımların kısa sürede yapıldığını anlattı. İlk Kurşun Müzesinin depremi hafif hasarla atlattığını aktaran Keskin, şöyle konuştu:



"Bal mumu heykellerimizde biraz hasar vardı. Bunları heykeli yapan heykeltıraşımıza gönderdik. Bakımını ve yenilemesini yaptı. Bal mumu heykellerimizi getirdik ve müzemize koyduk. Şu anda müzemiz ziyaretçilere açık durumda. O dönemde kullanılan kılıç, kama, silah ve mermilikleri insanlarımız atalarından yadigar kalanları saklamışlar, müzemize bunları hediye ettiler, biz de sergiliyoruz."



Keskin, geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiği, Milli Mücadele dönemine ait eserlerin yer aldığı müzeyi görmeye herkesi beklediklerini kaydetti.

