Hatay'da depremden zarar gören tarihi ve kültürel varlıklar korumaya alındı. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, depremin ardından zaman kaybetmeden müzeye geldiklerini söyledi.



Önemli eserlere ev sahipliği yapan müzenin, güvenliğinin de büyük önem taşıdığını anlatan Ersoy, "Müzemizde hasar var ama herhangi bir eserimize, mozaiğimize zarar vermemiş. Herhangi can kaybına neden olabilecek, yıkıntıya maruz kalabilecek durum yok" dedi.



Ersoy, restoratörler ve arkeologlar eşliğinde kentteki diğer müzelerdeki eserlerin Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini bildirerek, "Eserleri güvenli şekilde vitrinlerden alıp naklettik. Müzemizde hala restoratörler, müze uzmanlarıyla eserleri topluyorlar. Herhangi bir artçı da zarar görmesin diye güvenli alanda topladık" diye konuştu.

Hatay'da bulunan çok önemli eserlerin varlığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:



"Türk milleti büyük acı yaşadı. Eserlerimiz de kültürel mirasımız da merak ediliyor. Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Kaidesi bile duruyor. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam."