Hatay’da hasar gören tarihi yapılara üç boyutlu modelleme

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası hasar gören tarihi yapılarda inceleme başlattı.
Alanda ayrı grup halinde çalışan ekipler, dron yardımı ile fotogrametri tekniği kullanarak ölçümler yapıyor ve lidar haritalama gerçekleştiriyor.
Anadolu’nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Cami'nde inceleme yapan ekipler, tarihi yapıların üç boyutlu modellerini çıkartıyor.
"ASIL ÖNEMLİ KONU GELECEĞE AKTARILMASI"
Harita Mühendisi Mücahit Yılmaz, “Yaptığımız çalışmalar daha çok fotogrametri ve lidar olarak adlandırılan, genelde harita mühendisleri tarafından yürütülen bir çalışma prensibi. İlk olarak lazer tarayıcı ile yersel olarak çevredeki binaların ve asıl önemli olan yapının üç boyutlu olarak görüntülenmesi. Bunlara bakılarak oluşturulacak ürünle hasar tespit çalışmalarının yapılması. Aynı şekilde dron ile fotogrametrik yöntem ile alınan görüntülerle, fotoğraflar gerekli aşamalardan geçerek daha sonrasında yapının gerekli şekilde modelinin üretilerek aynı şekilde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Asıl önemli konu geleceğe aktarılması için dijital ikiz olarak adlandırılan proje kapsamında, en azından elimizde kayıtlı olarak dijital kaydının bulunması için yapılan bir çalışma olarak adlandırabiliriz” dedi.
"ULU CAMİ YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA"
Harita Mühendisi Osman Çetin de “Hatay’da zarar görmüş tarihi yapılar var. Tespit ettiğimiz öncelikli sekiz yapı var. Bunlardan biri Habib-i Neccar Cami. Bunların deformasyon ölçülerini yapıyoruz. Üç boyutlu modellerini çıkartıyoruz. Cami ne kadar hasar görmüş, ne kadar müdahale edilmesi gerektiğini ölçüyoruz. Sonrasında projeler hazırlanacak. Öğretim görevlileri buraya gelecek. Ulu Cami yerle bir olmuş durumda, çok az bir şey kalıntı kalmış. Enkazlar kaldırılmadan önce bunları tespit edeceğiz ki daha çok hasar görmesin” diye konuştu.