Hatay’da hasar gören tarihi yapılara üç boyutlu modelleme

"ASIL ÖNEMLİ KONU GELECEĞE AKTARILMASI"

Harita Mühendisi Mücahit Yılmaz, “Yaptığımız çalışmalar daha çok fotogrametri ve lidar olarak adlandırılan, genelde harita mühendisleri tarafından yürütülen bir çalışma prensibi. İlk olarak lazer tarayıcı ile yersel olarak çevredeki binaların ve asıl önemli olan yapının üç boyutlu olarak görüntülenmesi. Bunlara bakılarak oluşturulacak ürünle hasar tespit çalışmalarının yapılması. Aynı şekilde dron ile fotogrametrik yöntem ile alınan görüntülerle, fotoğraflar gerekli aşamalardan geçerek daha sonrasında yapının gerekli şekilde modelinin üretilerek aynı şekilde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Asıl önemli konu geleceğe aktarılması için dijital ikiz olarak adlandırılan proje kapsamında, en azından elimizde kayıtlı olarak dijital kaydının bulunması için yapılan bir çalışma olarak adlandırabiliriz” dedi.