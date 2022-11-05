Hatay'da tarihi sikke ve yüzük bulundu

Hatay'da 2 bin 319 tarihi sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Hatay'da tarihi sikke ve yüzük bulundu

'da polis ekiplerince, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Hatay'da tarihi sikke ve yüzük bulundu - 1

Bir kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Hatay'da tarihi sikke ve yüzük bulundu - 2

Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirdi. Olayla ilgili M.K.M. gözaltına alındı.

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