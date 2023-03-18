Hatay'daki kültür varlıklarını kurtarma çalışmalarına üniversitelerden öğrenciler de katılıyor

Depremlerde yıkılan Habib-i Neccar Camisi, Ulu Cami, İhsaniye Camisi, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Hatay Meclis Binası'nın da aralarında bulunduğu kültür varlıklarını kurtarma çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı'nca sürdürülüyor.



Türkiye'deki 9 üniversiteden 16 bilim insanın yürüttüğü kurtarma çalışmalarına, akademisyenlerin davetiyle gönüllü olarak bölgeye gelen sanat tarihi ve diğer ilgili bölümlerinden 21 lisans ve yüksek lisans öğrencisi de katkı sağlıyor.

Moloz yığınına dönüşen simge yapılarda titizlikle çalışan bilim insanları ve öğrenciler, enkaz altında kalmış ikona, kitabe, dini kitaplar ve diğer objeleri kurtarmak için gayret gösteriyor.

