Hatay'daki Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi'nden geriye sadece çan kulesi kaldı

Depremler, Tokaçlı Mahallesi'nde 700 yıllık olduğu tahmin edilen ve 2020'de restore edilen kilisede de yıkıma yol açtı.



Tavanı tamamen çöken, duvarlarının büyük bölümü yıkılan kiliseden geriye sadece çan kulesi kaldı.



Tarihi yapının son durumu dronla görüntülendi.



"KİLİSE DEPREMİN ARDINDAN YERLE BİR OLDU"

Kilise Vakfı Başkan Yardımcısı İbrahim Çilingir, kilisede son olarak 2018'de başlayan restorasyonun 2020'de bittiğini ve o günden sonra burada ibadetlerin yapıldığını söyledi.

Depremlerde kilisede büyük hasar meydana geldiğini aktaran Çilingir, "Biz kiliseyi 3 yıl önce restore ettik. Hakikaten çok emek, uğraşlar verdik. Çok güzel ve gerçekten görmeye değer bir kiliseydi. Kilise kurulduğundan beri ayakta. Maalesef depremin ardından yerle bir oldu" diye konuştu.