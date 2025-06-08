Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi restore ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan camideki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülüyor.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdür Vekili Nuryağdı Cengiz, AA muhabirine, Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.