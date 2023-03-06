Hatay'dan getirilen tarihi eserler Kırşehir Müzesi'nde korumaya alındı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bazı tarihi eserler, Kırşehir'e getirilerek koruma altına alındı.

Hatay'dan getirilen tarihi eserler Kırşehir Müzesi'nde korumaya alındı

Arkeoloji Müzesi'nde muhafazalı kutulara konulan bazı tarihi eserler, olası deprem riskine karşı, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde 150 mühürlü kutu halinde Müzesine getirildi.

Müzenin deposuna kaldırılan tarihi eserler, Ankara ve Hatay'dan gelecek uzmanlarca incelenecek.

Öte yandan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " felaketi sonrasında korunması amacıyla Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerden bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Kırşehir Müzesine nakledilmiştir. Hatay Arkeoloji Müzesi emanetleri emin ellerdedir" ifadelerini kullandı.

Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler koruma altında
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