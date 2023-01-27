Hayalet Avcıları oyuncuları yeniden bir araya geliyor

Kült film serisi Hayalet Avcıları'nın orijinal ekibi, serinin bir sonraki filminde bir araya geliyor.

Hayalet Avcıları oyuncuları yeniden bir araya geliyor

80'li yıllara damgasını vuran Hayalet Avcıları serisinin oyuncuları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd serinin bir sonraki filminde rollerini yeniden canlandıracak. Bu sefer New York yerine Londra'da geçecek olan filmin çekimlerinin iki ay içinde başlaması planlanıyor. Ghostbusters: Afterlife adlı devam filminde yer alacakları bildirilen ikonik oyunculara Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Carrie Coon gibi isimler eşlik edecek.

Hayalet Avcıları oyuncuları yeniden bir araya geliyor - 1


Gil Kenan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığını Jason Reitman, görüntü yönetmenliğini ise Eric Steelbergand üstlenecek. Filmin, 20 Aralık 2023’te sinemalarda olması bekleniyor. 

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