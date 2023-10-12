Hayat Kırıkları filminin çekimleri başladı

Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu ve aynı zamanda senaryolaştırdığı "Hayat Kırıkları" filmi; herkesi karşınıza alıp, kendinize ve dünyaya ne kadar karşı gelebileceğinizi, aşkları ve vicdanı arasında sıkışan bir adamın sıra dışı hikayesini konu ediyor.