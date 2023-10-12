Hayat Kırıkları filminin çekimleri başladı

Başrollerini Anıl İlter, Merve Çağıran ve Seda Kırımlıoğlu'nun paylaştığı "Hayat Kırıkları" filmi, sete çıktı. Kadrosunda Tayfun Sav, Murat Ercanlı, Özcan Varaylı ve Metin Çanak gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri Kartal'da başladı.
“Sahici yaşamların sarsıcı hikayesi” sloganıyla çekimleri devam eden “Hayat Kırıkları” filmi, yeni yılda vizyonda sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.
Yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız’ın oturduğu ve aynı zamanda senaryolaştırdığı "Hayat Kırıkları" filmi; herkesi karşınıza alıp, kendinize ve dünyaya ne kadar karşı gelebileceğinizi, aşkları ve vicdanı arasında sıkışan bir adamın sıra dışı hikayesini konu ediyor.
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