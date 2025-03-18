Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik oyunu AKM'de

Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik' in prömiyeri, AKM gerçekleşecek. Senan Kara'nın yönettiği eser, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerindeki kahramanların peşine düşüyor.



Oyunda usta edebiyatçının ada insanlarını, doğayı ve İstanbul'u anlattığı öyküler, tiyatro sahnesine yansıyacak. Özgülgün eserde, Abasıyanık'ın öykülerindeki evrensel insanlık hallerini sahneye taşıyor.



Oyun, 16 ve 17 Nisan'da yeniden AKM'de sahnelenecek.