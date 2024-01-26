Hayatla Barış filminin afişi yayınlandı: Taner Ölmez başrolde

DUBLÖRLÜK YAPTI

Filmde Barış Telli, kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı. Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak, filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.



Taner Ölmez’in yanı sıra Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu’nun yer aldığı Hayatla Barış, Medya Door / Hünkar Doğan yapımcılığında 23 Şubat 2024’te sinema izleyicisi ile beyaz perdede buluşacak.

Ekin Pandır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunda ise Caner Erzincan ve Kotay Yeltekin imzası bulunuyor.

