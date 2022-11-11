'Haydi! Yeşil Gelecekler' Çin ve Türkiye Z kuşağı fotoğraf yarışması başladı

'Haydi! Yeşil Gelecekler' Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması, "Enerji ile Parlayan Çin ve Türkiye, Karbon Rüyasının Geleceği” serisinin kültürlerarası etkinliklerinden biri olma özelliği taşıyor.



Etkinlikler üç ana bölümden oluşuyor. Kasım ayı başlarında düzenlenen Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması ve Kasım ayı ortasında gerçekleşecek 'Haydi! Işık Avcısı' 'Çin ve Türkiye Fotoğraf Sergisi ve Yayın Etkinliği, Aralık ayı başında planlanan fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve Enerji ile Parlayan Çin ve Türkiye, Karbon Rüyasının Geleceği' SPIC etkinliği, Çin ve Türkiye'nin yeşil kalkınma başarılarını sergilemeyi, Çin ve Türk kültürlerinin bütünleşme hikayesini anlatmayı ve Çin ile Türkiye arasında Z Kuşağı için dostane alışverişi geliştirmeyi amaçlıyor.



Fotoğraf yarışması 'Haydi! Yeşil Gelecekler' temasıyla toplam dört kategori birimi de kuruldu. 'Enerji ile Parlayan Gelecek', 'Yeşil Damga', 'Renkli Kültür' ve 'Çevre Koruyucu'.



Yarışma şu andan itibaren 23 Kasım'a kadar Çin ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerine, kurumsal çalışanlara ve dünyanın dört bir yanındaki genç fotoğraf meraklılarının başvuru yapması için açık.

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