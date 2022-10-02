Hayko Cepkin ve Elçin Sangu Jekyll ve Hyde müzikalinde rol alacak

Şarkıcı Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu, ünlü Broadway müzikali Jekyll ve Hyde'da başrolleri paylaşacak.

Hayko Cepkin ve Elçin Sangu Jekyll ve Hyde müzikalinde rol alacak

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll ve Hyde’ müzikali sahne taşınıyor. Oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin'in başrollerini paylaşacağı müzikal gelecek aylarda seyirciyle buluşacak.

Hayko Cepkin ve Elçin Sangu Jekyll ve Hyde müzikalinde rol alacak - 1

AFİŞİ HEYECAN YARATTI!

Biletleri satışa sunulan ve 23 Ekim 2022 tarihindeki ilk gösteriminde Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu yer alıyor. Hayko Cepkin, müzikalde Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verirken, Elçin Sangu Lucy Harris rolünde. 

Genel Sanat Yönetmenliği Malcolm Keith Kay’e ait Jekyll ve Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin yapımını Antre Production, yönetmenliğini Taner Tunçay üstleniyor.

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