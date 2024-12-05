Hazreti Mevlana, 751. vuslat yılında AKM'de anılacak

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Özel Sema Mukabelesi" 10 Aralık'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sema mukabelesi, postnişin Fatih Çıtlak riyasetinde icra edilecek. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği etkinlikte, yüz yıllardır Mevlevihanelerde icra edilen sema mukabelesi, aslına uygun şekliyle seyirciyle buluşturulacak.



İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca, "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede'nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi" de 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Postnişin Nezih Çetin riyasetinde icra edilecek Ayin-i Şerif'in sanat yönetmenliğini İhsan Özer, etkinlik yönetmenliğini ise Bahri Güngördü üstleniyor.