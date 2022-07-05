HBO Max Türkiye faaliyetlerini durdurdu

Şirket ayrıca, bu bölgelerde kütüphanesindeki içeriklerin bir kısmını da lisanslama anlaşmalarını başka yerlere yapmak üzere platformdan kaldıracak.

Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesinin ardından oluşan Warner Bros. Discovery şirketi, 3 milyar dolarlık kesinti yapmak üzere yola çıktı. Şirket, bu nedenle Avrupa'daki program stratejisinde değişikliğe gitti. Dijitaldeki yayın önceliklerini yeniden ayarlamaya çalışan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya), Orta Avrupa ve Hollanda'da da artık orijinal proje üretmeyecek.

Netflix , Amazon Prime ve Disney + 'ın ardından Türkiye’de yayın hayatına başlaması beklenen HBO Max platformu, Türkiye'deki çalışmalarını durdurdu. Firma bu karara bağlı olarak Türkiye merkezli yerel içerik projelerini de sonlandırdı. HBO'nun Türkiye faaliyetlerini durdurma kararının arkasında maddi tasarrufun yattığı öğrenildi.

HBO MAX DÜNYADA YÜKSELİŞTE

Variety'ye konuşan Warner Bros. Discovery sözcüsü, şunları söyledi:

"HBO Max ve Discovery'yi global tek bir dijital platform yapma çalışmalarımıza devam ederken, mevcut platformlarımızdaki içeriklerimizi de gözden geçiriyoruz. Bu sürecin bir parçası olarak HBO Max'in orijinal programlarının bir kısmını kaldırmaya, Nordik bölgedeki ve Orta Avrupa'daki orijinal yapım program çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik. Ayrıca Hollanda ve Türkiye'deki, geçtiğimiz yıl başlayan ve henüz başlangıç aşamasında olan çalışmalarımızı da durdurduk. Bu pazarlara olan bağlılığımız değişmedi. Warner Bros. Discovery'nin bu bölgelerdeki lineer kanalları için yerel içerik yapmaya devam edeceğiz ve dijital platformlarımız için üçüncü parti yerel içerik sağlayıcılarından içerik almaya devam edeceğiz."

Öte yandan Netflix, 2022’nin ilk üç ayında 2021’in son üç ayına oranla 200 bin abone kaybederken, şirketin abone kaybı ikinci çeyrekte tam 2 milyon seviyesine ulaşacak. Bu düşüşün arkasında sayıları artan güçlü rakipler, engellenmeye çalışılan hesap paylaşma ve özellikle fiyat artışları yer alıyor.

Rakiplerden HBO Max ve HBO ikilisi ise yükselişte yer alıyor. Yapılan son paylaşıma göre geçtiğimiz yıl HBO ve HBO Max’in abone sayısı 13 milyon kadar artış gösterdi. Bununla beraber toplam abone sayısı 77 milyona yaklaştı. Netflix’in toplam abone sayısı ise halen 221 milyon seviyesinde.