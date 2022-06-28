HBO'nun Emmy ödüllü dizisi Succession'ın 4. sezon çekimleri başladı

HBO yapımı Succession dizisinin 4. sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda 10 bölümün olacağını duyuran HBO, Roy ailesinin çalkantılı hayatını yeni bir seviyeye taşıyan bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Toplamda 23 Emmy ödülüne aday gösterilen dizi, ilk iki sezonunda 9 ödül kazandı. Dizinin 3. sezonunun gelecek Emmy ödüllerinde birçok dalda aday gösterilmesi bekleniyor.