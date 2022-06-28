HBO'nun Emmy ödüllü dizisi Succession'ın 4. sezon çekimleri başladı

Game of Thrones ve Westworld gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’nun Emmy ödüllü dizisi Succession'ın yeni sezon çekimleri başladı.

HBO'nun Emmy ödüllü dizisi Succession'ın 4. sezon çekimleri başladı

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 12:29 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 12:38

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Yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor: Kit Harington Jon Snow rolüne dönüyor

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HBO yapımı Succession dizisinin 4. sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda 10 bölümün olacağını duyuran HBO, Roy ailesinin çalkantılı hayatını yeni bir seviyeye taşıyan bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Toplamda 23 Emmy ödülüne aday gösterilen dizi, ilk iki sezonunda 9 ödül kazandı. Dizinin 3. sezonunun gelecek Emmy ödüllerinde birçok dalda aday gösterilmesi bekleniyor.

AİLEDE BÖLÜNME BAŞLAYACAK

Alexander Skarsgard’ın Lukas Matsson karakteriyle katıldığı dizinin gelecek sezonunda, Logan Roy’un Matsson ile yaptığı anlaşmanın ailede bölünmelere yol açacağı duyuruldu.

Dizinin birçok bölümünü yöneten Mark Mylod’un sezonun ilk bölümünün yönetmen koltuğu oturacağı paylaşıldı. Filmin kadrosunda yer alan Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen 4. sezonda yeniden bir araya gelecek. 

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