He-Man filmi geliyor: Skeletor'u canlandıracak oyuncu belli oldu

Filmde Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson gibi isimler de dahil oldu. Filmin yönetmen koltuğunda ise Travis Knight var. Daha önce kadroya dahil olan Alison Brie "Evil-Lyn" rolünü, Camila Mendes ise "Teela" rolünü üstlenecek. Idris Elba ise Teela'nın babası "Man-at-Arms" rolünde filmde yer alacak.

Amazon MGM Studios ve Mattel Films'in yapımcılğını üstlenecek filmin yönetmenliğini ise Bumblebee filmiyle tanınan yönetmen Travis Knight yapacak. Filmin senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alındı.



Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Filmin konusuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Leto, Bir Rüya İçin Ağıt, Morbius, Gucci Ailesi, Blader Runner 2049, Bay Hiçkimse, Sınırsızlar Kulübü ve Dövüş Kulübü gibi yapımlarlal biliniyor. Oyuncu, Dallas Buyers Club filmiyle En İyi Yardım Oyuncu Oscar'ını kazandı.

