He-Man filmi geliyor: Skeletor'u canlandıracak oyuncu belli oldu
Uzun zamandır beklenen He-Man (Masters of the Universe) live-action filmi çekiliyor. Suicide Squad filminde Joker karakterine hayat veren ve şarkıcılık kariyeriyle de tanınan Jared Leto, filmde Skeletor'u canlandıracak.
2014 yılında Dallas Buyers Club filmiyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Jared Leto, Masters of the Universe filmde rol alacak. Leto filmde Eternia'nın en büyük savaşçısı He-Man'in baş düşmanı "Skeletor"u canlandıracak.
"Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile akıllarda yer eden süper kahraman He-Man'i İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.
KADRODA KİMLER VAR?
Filmde Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson gibi isimler de dahil oldu. Filmin yönetmen koltuğunda ise Travis Knight var. Daha önce kadroya dahil olan Alison Brie "Evil-Lyn" rolünü, Camila Mendes ise "Teela" rolünü üstlenecek. Idris Elba ise Teela'nın babası "Man-at-Arms" rolünde filmde yer alacak.
Amazon MGM Studios ve Mattel Films'in yapımcılğını üstlenecek filmin yönetmenliğini ise Bumblebee filmiyle tanınan yönetmen Travis Knight yapacak. Filmin senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alındı.
Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Filmin konusuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Leto, Bir Rüya İçin Ağıt, Morbius, Gucci Ailesi, Blader Runner 2049, Bay Hiçkimse, Sınırsızlar Kulübü ve Dövüş Kulübü gibi yapımlarlal biliniyor. Oyuncu, Dallas Buyers Club filmiyle En İyi Yardım Oyuncu Oscar'ını kazandı.
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