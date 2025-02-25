He-Man filminin çekimleri başladı: Filmden ilk kare yayınlandı!

80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, beyazperdeye taşınıyor. “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile akıllarda yer eden süper kahramanı İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak. Son olarak "Idea of You" filmiyle adından söz ettiren oyuncunun rol alacağı filmin adı ise "Masters of the Universe" olacak. NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Amazon MGM Studios ve Mattel Films'in yapımcılğını üstlenecek filmin yönetmenliğini ise Bumblebee filmiyle tanınan yönetmen Travis Knight yapacak. Filmin senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alındı. Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmin yönetmen koltuğunda Travis Knight oturuyor.



Filmde Alison Brie "Evil-Lyn" rolünü, Camila Mendes ise "Teela" rolünü üstlenecek. Idris Elba ise Teela'nın babası "Man-at-Arms" rolünde filmde yer alacak. Morena Baccarin ise "Sorceress" rolünde filme dahil oldu. Filme Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson gibi isimler de rol alacak.

"SKELETOR" BELLİ OLDU



2014 yılında Dallas Buyers Club filmiyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Jared Leto da Masters of the Universe filmde rol alacak. Leto filmde Eternia'nın en büyük savaşçısı He-Man'in baş düşmanı "Skeletor"u canlandıracak.