He-Man filminin çekimleri tamamlandı

İngiliz aktör filmden bir kare paylaşmayı da ihmal etmedi.

Galitzine "Bu rolün sorumluluğunu üstlenmek benim için bir onurdu. Hayatımın rolüydü ve her şeyimi buna adadım. Size gösterebileceğim pek bir şey yok ama yaptığımız filmle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

80’li yıllara damga vuran He-Man çizgi filmi, Masters of the Universe adıyla beyazperdeye taşınıyor. “Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile akıllarda yer eden He-Man'i, İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine canlandırıyor. Oyuncu sosyal medya hesabında film çekimlerinin sona erdiğini duyurdu.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Amazon MGM Studios ve Mattel Films'in yapımcılğını üstlenecek filmin yönetmenliğini ise Bumblebee filmiyle tanınan yönetmen Travis Knight yapacak. Filmin senaryosu Chris Butler tarafından kaleme alındı.

Merakla beklenen He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.

KADRODA KİMLER VAR?



Filmin yönetmen koltuğunda Travis Knight oturuyor. Filmde Alison Brie "Evil-Lyn" rolünü, Camila Mendes ise "Teela" rolünü üstlenecek. Idris Elba ise Teela'nın babası "Man-at-Arms" rolünde filmde yer alacak. Morena Baccarin ise "Sorceress" rolünde filme dahil oldu. Filme Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson gibi isimler de rol alacak.

Jared Leto ise Eternia'nın en büyük savaşçısı He-Man'in baş düşmanı "Skeletor"u canlandıracak.